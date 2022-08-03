Konya'da yıllar süren yaşam mücadelesi, acı haberle son buldu.
28 yaşındaki Ahmet Arık, 4,5 yıl önce Konya'da bir inşaatta asansör montajı yaptığı sırada kaza geçirdi.
Şantiyede ağır yaralandı
Merkez Selçuklu ilçesi Saray Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 26 Ocak 2018'de çalıştığı şantiyede duvarla asansör kabini arasında sıkışınca ağır yaralanan Arık, tedavi altına alındı.
4,5 yıllık yaşam savaşını kaybetti
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 4,5 yıldır tedavisi süren Arık, yaşam mücadelesini kaybetti.
Arık'ın cenazesinin, Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.