Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eğitime ara verilen Ekinözü ilçesinde 1600 öğrenci için ders zili çaldı.

Abdürrahim Karakoç İlkokulunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, törende yaptığı konuşmada öğrenciler olmadan okul binalarının hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

Bakanlığın sağladığı imkanlarla okulların tekrar güvenli şekilde öğrencileri misafir edebilecek konuma getirildiğini belirten Turaç, "Gördüğünüz binalarımız siz olmadan hiçbir anlam ifade etmiyordu. Soğuk beton yığını şeklindeydi. Siz geldiniz bu binalara hayat verdiniz, bizlere neşe verdiniz. Ülkenin geleceği siz olduğunuz için bu felaket anı yaşandıktan hemen sonra Bakanlığımız tüm imkanlarını seferber ederek, tekrardan eğitim ortamı hazırlayabilmek için hızlıca harekete geçti." diye konuştu.

Turaç, okulların felaket anında depremzedelere güvenli sığınak olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından öğrenciler sınıflara girerek dersbaşı yaptı.

Törene, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı da katıldı.