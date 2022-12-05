5 Aralık'ın, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yılı olduğunu dile getiren Keşir şu ifadelere yer verdi:

Keşir, Bu tarihten AK Parti'nin iktidara gelişine kadar olan süreçte kadın milletvekillerinin Meclis'teki temsil oranının yüzde 4,1'i hiç aşmadığına işaret etti.

Keşir, bugün gelinen noktada kadın milletvekillerinin Meclis'teki temsil oranının yüzde 17'yi aştığını vurguladı. AK Parti'nin, siyasi katılımda, siyasetteki karar alma mekanizmalarında kadın varlığını artırmak için yeni atılımlar ortaya koyduğunu belirten Keşir, bu atılımlardan bir yenisinin "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Programı" olduğunu bildirdi.

Siyaset Akademisi'nin AK Parti'nin bir geleneği olduğunu ve bu yıl da akademinin 20'ncisini gerçekleştireceklerini aktaran Keşir, "Siyaset Akademisi'nin bu dönemki eğitimleri sadece kadınları kapsayacak. 5 Aralık da bizim için çok anlamlı bir gün.