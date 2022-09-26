Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Habilli Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde 5 çocukları olan Mehmet Dursun (46) ile eşi Havva Dursun (45) arasında çıkan tartışmanın sonu kanlı bitti.

Alkollü olduğu ileri sürülen Mehmet Dursun, tartışmanın büyümesi üzerine silahını ateşledi. Ruhsatsız tabancadan çıkan kurşunlardan biri, Havva Dursun’un başına isabet etti. Kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Duman'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Dursun ise, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.