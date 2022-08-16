İlginç olay, İzmit ilçesi yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 metrekarelik alana düşen suyun, vatandaşlar ilk olarak binadan geldiğini düşündü. Ancak yapılan kontrollerde binadan kaynaklanmadığı belirlendi. Tek bir buluttan yere düşen yağmur taneleri karşısında şaşkına dönenler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

Bölgede bir restoranda çalışan Kadir Gözen, “Yaklaşık 3 saattir tek buluttan yağmur yağıyor. Biz de şaşkınız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yoldan geçenler durup fotoğraf, video çekiyor. Onlar da duruma şaşkın, kimse inanmıyor. İlk başta boru patladı sandık.” dedi.

"Binanın suyunu kestik, yine de kesilmedi"

Yürüyüş yolunda işyeri bulunan Caner Gündoğdu ise “2-3 saattir yağan bir yağmur var. İlk başta boru patlaması ihtimaline karşı, güvenlik arkadaşlar binanın suyunu kesti. Ancak yağmur kesilmedi. Gelen herkes kameraya çekti yağmur sürekli bu bölgede gezip duruyor. İlk defa karşılaştık bununla ne zaman duracak bilmiyoruz, izliyoruz” şeklinde konuştu.