Sağkan, Kahramanmaraş Barosu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, depremin ilk anından itibaren kalplerinin bölgede attığını, yaraların sarılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşların haklarını koruyabilmek için meslektaşlarının cübbelerini fedakarca yeniden giydiklerini belirten Sağkan, Türkiye Barolar Birliği başkan ve yöneticilerinin 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Kahramanmaraş'ta dile getirdi.

Depremden dolayı 122 meslektaşının hayatını kaybettiğine dikkati çeken Sağkan, şunları kaydetti:

"Yola çıkarken bir sözümüz vardı. 'Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız kalmayacak, hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak' demiştik. Bu kadar ağır bir felaketin içerisinde bu sözümüzü tutabilmemizi sağlayan bütün barolara ve bütün meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Belki de 5 Nisanların en anlamlısını yaşıyoruz. 122 meslektaşımızı kaybettiğimiz, on binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketinin ardından bu ülkeye umut olan savunma makamının bir ferdi olmaktan çok büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum."