Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ülkeden 11 ayda 15 bin 564 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 41 milyon 503 bin dolar kazanç sağlandığına dikkati çeken Kalyoncu, ihracatın, 8 bin 120 ton bal karşılığı 25 milyon 868 bin 225 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 92, gelirde yüzde 60 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, ABD, İspanya ve Almanya'nın en fazla bal satılan 3 ülke olduğunu belirterek, ABD'ye 15 milyon 990 bin, İspanya'ya 6 milyon 672 bin, Almanya'ya da 5 milyon 58 bin dolarlık bal ihraç edildiğini aktardı.

İhracattaki artışın sevindirici olduğunu dile getiren Kalyoncu, bal dış satımında ülke çeşitliliğinin arttığını kaydetti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den de bu dönem 1 milyon 585 bin dolarlık bal ihraç edildiğini, bölge ihracatında ABD'nin başı çektiğini belirtti.

Yıl bitimine kısa bir süre kaldığını anımsatan Kalyoncu, "Türk balı ihracatımızın yıl sonu beklentimizi karşılayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda da inşallah çok güzel rakamlarla yılı tamamlayacağız." dedi.