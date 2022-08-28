Karaman'ın Nefise Sultan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci dairesinde dehşet yaşandı.
6 ay önce bebeği aliye Duran'ı dünyaya getiren anne F.D., kızını emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı.
Yatağında kötüleşti
Bir süre sonra bebeğinin fenalaştığını fark eden anne, telaşla sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Aliye bebek kurtarılamadı
Tedavi altında alınan Aliye bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Aliye bebeğin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.