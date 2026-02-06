Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 Şubat Cuma günü şehir genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra başlayacak yağışların özellikle yüksek kesimlerde kış koşullarını yeniden hissettireceği bildirildi. AKOM’dan yapılan açıklamada; Göksun, Nurhak ve Ekinözü’nde kuvvetli rüzgârla birlikte karla karışık yağmur beklendiği, rakımı yüksek bölgelerde ise yer yer kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

Şehrin diğer ilçelerinde ise gün boyunca yağmurun etkisini sürdüreceği ve zaman zaman şiddetini artırabileceği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olası olumsuzluklara karşı tüm birimlerin sahada teyakkuzda olduğu, özellikle ulaşımda aksamalar, su baskınları, çatı uçmaları ve buzlanma riskine karşı gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Ayrıca dikkatli ve tedbirlik olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı.