HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağına takılan protezle yürümeye başlayan 11 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Bülent Çoban, öğretmeninin İstanbul'daki arkadaşları aracılığıyla sarı-lacivertli futbolculara imzalattırdığı forma hediyesiyle moral buldu.

Madenli Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çoban'ın ailesiyle yaşadığı Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'ndeki 4 katlı apartman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Baba Cevat'ın olmadığı evden 15 yaşındaki oğlu Hıdır ilk anlarda çıkmayı başardı, anne Nergiz ve 11 yaşındaki çocuğu Bülent Çoban ise enkaz altında kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla anne kısa zamanda kurtarıldı, afetin 10. saatinde yaralı ulaşılan Bülent ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beton blok altında kalan sol bacağı tedavisi sırasında diz üstünden ampute edilen çocuk, geçen yıl eylülde takılan protezle yeniden ayağa kalktı.

Çoban'ın Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'yi çok sevdiğini duyan eski okulundan öğretmeni Önder Güzel, sürpriz yapmaya karar verdi.

Güzel, İstanbul'daki arkadaşları aracılığıyla temin edip sarı-lacivertli futbolculara imzalattırdığı Fenerbahçe formasını depremzede öğrencisine ulaştırdı.

Hediye karşısında moral bulan Çoban, severek giydiği formasıyla sokakta top oynamayı sürdürüyor.

- "Tüm futbolculara teşekkür ederim"

Bülent Çoban, AA muhabirine, protezle normal yaşamına dönmeye çalıştığını söyledi.

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Çoban, "Doğduğumdan beri Fenerbahçeli'yim. Formada tüm kadronun imzası var. Mutlu oldum." dedi.

Çoban, öğretmenine ve futbolculara teşekkür etti.

Anne Nergiz Çoban da depremin ardından zor günler yaşadıklarını ifade ederek, "Bülent için her şeyimizi feda ediyoruz. Onu böyle görmek zorumuza gidiyor ama hayatta ve yanımızda olduğu için şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

Çetillik İlkokulu Öğretmeni Önder Güzel ise küçük sürprizlerin deprem travmalarının azaltılmasında önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bülent'in Fenerbahçeli olduğunun haberini almıştım. Onu sevindirmek için de sağ olsun İstanbul'daki arkadaşlarımız ricamızı yerine getirdi. Fenerbahçeli futbolculardan idman sonrası imzalarını alıp formayı bize gönderdiler. Biz de çocuğumuza ulaştırmış olduk. Böylece onun dünyasına mutlulukla katkıda bulunmuş olduk."