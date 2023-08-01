Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaştı.

Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti.

Meslekten ihraç edilen Eser, düzenlenen operasyonla yakalandı.