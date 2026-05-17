Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi, kentin eğitim tarihindeki en köklü organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından düzenlenen “70. Geleneksel İmam Hatip Mezunları Vefa Buluşması ve Pilav Günü”, farklı dönemlerde aynı sıralarda eğitim gören yüzlerce mezunu bir araya getirdi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yıllar sonra yeniden buluşan mezunlar duygu dolu anlar yaşadı. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte, imam hatip camiasının köklü geçmişi ve güçlü dayanışma ruhu bir kez daha ön plana çıktı.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. İrfan Karatutlu Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile KSÜ İlahiyat Fakültesi Hüsnü Hat Hocası Arif Yücel katıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çocukluk yıllarının bu okulun çevresinde geçtiğini hatırlatarak, imam hatip okullarının sadece bir eğitim yuvası olmadığını, aynı zamanda köklü bir kültür ve değerler anlayışının yaşatıldığı önemli kurumlar olduğunu ifade etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Türkiye’de örnek gösterilen sayılı okullardan biri olduğunu belirterek, “Rabbim bu işe gönül koyan, emek veren herkesten razı olsun” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu da imam hatip okullarının Kahramanmaraş halkının gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Bu okul çok önemli isimler yetiştirdi. İmam hatiplilerin bugün hayatın her alanında yer alması bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen ÖNDER Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya ise geleneksel buluşmanın her yıl daha da büyüyerek kalıcı bir mirasa dönüştüğünü vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da imam hatip okullarının bugüne kadar Türk eğitim sistemine, siyasetine ve ekonomisine birçok önemli isim kazandırdığını belirterek, bu okullarda görev yapan ve emek veren herkese teşekkür etti.