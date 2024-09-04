Tarihi Kapalı Çarşıda 1972 yılından beri futbol topu tamiri yaparak geçimini sağlayan Ali Bakıcı, Kahramanmaraş’ın tek, Türkiye’nin de sayılı kalan top tamircilerinden.

Küçüklüğünden süregelen futbol merakı ve futbol heyecanıyla bu işe başlayan 3 çocuk babası Ali Bakıcı, yarım asırdır futbol topu tamiri yaparak evini geçindiriyor.

Halen bu işi severek yaptığını ifade eden Ali bakıcı, mesleğin aslında çok kolay olduğunu fakat bu mesleği sevmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu