Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri önce sürülen Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklandı.

Soruşturma sonunda eşi Arap Tanıdır'ın 1997'de av tüfeğiyle, kızı Zeynep Tanıdır'ı ise 2000 yılında zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen Hayriye Fındıkoğlu hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi hakkında da cinayete yardım etme suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savcı ve emniyette susma hakkını kullanan Hayriye Fındıkoğlu, mahkemedeki ilk ifadesinde suçlamaları reddedip, "Ben yapmadım" dedi. Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi de suçlamaları kabul etmedi.