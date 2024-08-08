İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik Mercek-22 operasyonu yapıldı. 78 ilde yürütülen operasyon 5 gün sürdü.

511 şüpheli gözaltına alındı

Polisin tespit ettiği ev ve iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında aralarında uzun namlulu tüfeklerin de yer aldığı bin 790 silah ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılan bin 847 şüpheliden 511'i gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.