Önce vatandaşların sosyal medya hesapları ele geçirildi, ardından bu hesaplar üzerinden, o kişilerin arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yapıldı.
Bu yolla çok sayıda kişi dolandırıldı.
Gelen ihbar üzerine Emniyet'e bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
58 şüpheliden 47'si yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 58 şüpheliden 47'si yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu
Yapılan incelemelerde, 79 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.