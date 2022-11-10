Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi işlemlerinin Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce yerine getirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, çocuk teslimi süreçlerinde taraflara her türlü desteğin verildiğini belirtti.

İcra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama kapsamında ailelerin çocuklarıyla sorunsuz bir şekilde buluşturulduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 aydır çocuklarını göremediğini belirterek mahkeme kararı gereğince çocukları ile kişisel ilişki kurmayı talep eden Ş.K. isimli vatandaşın başvurusu üzerine, Kahramanmaraş Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce engelli anne Y.K'nin yanında bulunan çocuğu müdürlükçe teslim alınarak engelli baba Ş.K'ye teslim edildi.

Her iki ebeveynin de engelli olmaları sebebiyle teslim sürecinde görevlendirilen uzman personel ve tahsis edilen araç ile engelli babaya çocukları müdürlükçe teslim edildi. Mahkemece verilen kararda belirtilen süre boyunca çocuklar babalarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı."



Çocuk teslimi işlemlerinin ağustos ayı itibarı ile ilgili Çocuk Teslim Merkezi tarafından uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, yapılan işlemlerde herhangi bir ücret alınmadığını, tüm masrafların Adalet Bakanlığınca karşılandığını vurguladı.



Çelik, "Bugün itibarıyla toplamda 109 dosya üzerinden 425 çocuğun teslim işlemi gerçekleştirilmiştir. Ailelerimizin çocukları velayeti üstlenen ebeveynden uzmanlarımız koordinesinde teslim alınarak anne veya babalarına teslim edilmiştir. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü olarak boşanmış eşlerin arasında oluşan iletişim

problemini çözmekle kalmıyor, engelli ve çeşitli sebeplerle çocuk teslimi merkezine ulaşım imkanı sağlayamayan vatandaşlarımız için de destek sunuyoruz." ifadelerini kullandı.