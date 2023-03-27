Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin daha iyi bir ortamda hazırlık yapabilmesi için çalışma başlattı.

İlçede bulunan 111 okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin bağışlarıyla alınan 111 çadır, Antalya'dan gelen gönüllü öğretmenler tarafından Kahramanmaraş'ta yatılı bölge okullarının kampüs bölgesinde kuruldu. Öğrencilerin konaklaması için ranzaların bulunduğu çadırların bir kısmı da eğitim için düzenlendi.