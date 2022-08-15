5 çocuklu Erol ailesinin 3'üncü çocuğu Muhammet, kaval kemikleri olmadan doğdu.

8 ay önce ise enfeksiyon nedeniyle bacaklarının büyük bölümü kesildi. Muhammet tüm sıkıntılara rağmen yaşam enerjisi ile hayata sımsıkı tutunuyor:

''Ben protez bacak istiyorum. Sizin gibi yürümek istiyorum. Futbol oynamak istiyorum.''

Sahaya inmek istiyor

Adana'da yaşayan 8 yaşındaki Muhammet'in en büyük destekçisi annesi. Futbol tutkunu küçük çocuk her gün antrenmanları izlemek için annesi ile halı sahanın yolunu tutuyor.

Kısa süreli de olsa arkadaşlarının arasına katılıyor. Topla buluşmanın keyfine varıyor.

Antrenör Nevzat Karabulut da Muhammet için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor:

"Karşıdan annesiyle girdiğinde çok enteresan bir görüntü çıkıyor. Sahaya inmek istiyor, top oynamak istiyor"

"8 aydır protez bacak arayışına girdim"

Protez bacaklar için uğraştığını ifade eden anne Narin Erol, ''8 aydır protez bacak arayışına girdim. Belli bir miktar para gerekiyor ve benim param olmadığı için ben bu protez bacakları bulamıyorum.'' dedi.

Küçük Muhammet, protez bacaklara kavuşmak için yardımsever ve yetkililerden yardım istiyor.