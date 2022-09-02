Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "81 Çalıkuşu" çalışma planlaması kapsamında, 81 ilinde yapılan çalışmaların İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından e-dergi olarak hazırlanması planlanmıştı.

Bu çerçevede il milli eğitim müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan 81 Çalıkuşu Kahramanmaraş, e-dergisi yayımlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, “kentimizin güzellikleri bu sayede paylaşmış oluyoruz.” dedi.

2 ayda bir yayımlanan E-dergi ile öğrenci, veli, öğretmen ve dijital medya kullanan, yerel eğitim ve kültür haberlerini takip etmek isteyen her bireyin il düzeyinde oluşturulacak temalardan haberdar olması ve il düzeyinde yapılan çalışmaları takip etmesi hedefleniyor.