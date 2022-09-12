Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda İhsan Ç. idaresindeki otomobil ile Ayşegül A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

9 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre kazada sürücüler İhsan Ç. (40) ile Ayşegül A. (32), yolculardan Deniz Ç. (31), Alperen Ç. (2), Güler Ç. (41), Mehmet Ç. (12), Ayşegül Ç (12), Hacer Y. (67) ve Sıraç A. (bebek) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süreliğine araç trafiğine kapatılan kara yolu, iki aracında çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.