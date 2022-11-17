A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetti.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın gollerini 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golünü ise 62. dakikada McGinn kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

Stefan Kuntz ile 13. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıktı.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

Türkiye 611. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıktı. Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü.

İskoçya ile 2. maç

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı.

Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve kaleci Gordon'la karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.

18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

35. dakikada Robertson'un sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Dykes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

37. dakikada gelişen hızlı atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda, topu kaleci Gordon son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.

GOL - 40. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

GOL - 49. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Zeki Çelik'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

53. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

GOL - 62. dakikada İskoçya farkı bire indirdi. Robertson'un pasıyla orta sahanın biraz ilerisinde topla buluşarak ceza sahasına giren McGinn, sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

77. dakikada Cengiz Ünder'in defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gordon yatarak çeldi. Konuk ekibin defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Mücadele, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Visar Kastrati, Edmond Zeqiri, Granit Hyseni (Kosova)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cenk Özkacar, Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Orkun Kökçü (Dk. 46 Salih Özcan), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 34 Eren Elmalı), Cengiz Ünder (Dk. 81 İsmail Yüksek), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Deniz Türüç), Cenk Tosun (Dk. 69 Enes Ünal)

İskoçya: Gordon, Fraser (Dk. 46 Ramsey), Hendry, Hanley (Dk. 46 McKenna), Tierney, McGinn, Gilmour (Dk. 67 Jack), Robertson, McTominay (Dk. 79 Ferguson), Dykes (Dk. 79 Brown), Armstrong (Dk. 67 Christie)

Goller: Dk. 40 Ozan Kabak, Dk. 49 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 62 McGinn (İskoçya)

Sarı kartlar: Dk. 25 McTominay, Dk. 53 Robertson (İskoçya), Dk. 53 Zeki Çelik, Dk. 82 Deniz Türüç (Türkiye)

Stefan Kuntz: Oyuncuların istek ve arzusu beni çok memnun etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"İlk 60 dakika, bilhassa taktiksel yönden oyuncuların istek ve arzusu beni çok memnun etti. Önemli olan burada oyuncuların özgüvenlerini yükseltmeleri ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanmalarıydı. 60. dakikadan sonra düzeltmek istediğimiz bazı hatalar oldu."

"Takım içi ruhu ve dayanışmayı gördünüz"

İskoçya'nın ilk şutunda gol attığını aktaran Kuntz, golden sonra da rakibin baskı yapmaya çalıştığını vurguladı. Kuntz, takımın, rakibin baskısını karşılayabildiğini ve bunun önemli olduğunu anlattı.

"Bundan dolayı yine memnunum. Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur."

"Hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek"

Stefan Kuntz, maça üçlü defansla çıkmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"Rakibin durumu ve gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları var. Hocalar, dörtlüye nazaran bu avantajlardan faydalanmak istiyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk (Özkacar) konusunda da bazıları şaşırmış olabilir, neden o pozisyonda onun oynadığıyla ilgili. Biz, onları çok sık takip ediyoruz. İletişim halinde olduğumuzu zaten söylüyoruz. Burada, onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını zaten sizler de gördünüz. Bizler memnunuz."

Steve Clarke: Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır

İskoçya'nın teknik direktörü Steve Clarke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, A Milli Futbol Takımı'nın maça iyi başladığını ve maçın başında baskılı oynadığını söyledi.

Clarke, ilerleyen dakikalarda oyunu dengelediklerini belirtti.

"Duran toptan bir gol yedik. Böyle maçlarda atılan ilk gol önemlidir. Ondan sonrasında ilk golü çevirmek zor oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin iyi oynadığını söyleyebiliriz."

Steve Clarke, futbolda yeniden yapılanan bir ülke olduklarını vurguladı.

"Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları var. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elinden geleni yapacağını, bunun için en iyi şekilde hazırlanacağını biliyorum. Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor."

Uğurcan Çakır: Gerçekten çok iyi mücadele ettik ve çok iyi oynadık

A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta İskoçya'yı 2-1 yendiği maçın ardından, futbolculardan Uğurcan Çakır ve Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Uğurcan, harika bir atmosferde oynadıklarını söyledi. Uğurcan, Diyarbakır halkının kendilerini çok güzel karşıladığını aktardı.

"Hepsinin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir maç çıkardık takım halinde. Üçlü oynayacağımızı biliyorduk. Onun üstüne çalıştık. Toplantıları yaptığımızda da rakibe üstün geleceğimizi biliyorduk. Gerçekten çok iyi mücadele ettik ve çok iyi oynadık. Hak ederek bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum."

Uğurcan, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na ilişkin düşüncelerini aktardı.

"Avrupa'da oynamayı hepimiz istiyoruz. İyi bir Avrupa geçirememiştik öncekinde ama buna katılıp gerçekten Türk halkını sevindirmek istiyoruz. Aslında Uluslar Ligi'nde iyi oyunlarla galibiyet aldık. Bizden kolay rakipler olsa da iyi oynamıştık. Son iki maçta biraz talihsizlik yaşadık. Burada çok kaliteli ve kariyerli oyuncalar var. Milli takımın ve şanlı formanın ağırlığı çok özel ve büyük bir duygu. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah ikinci maçımızı da iyi bir oyunla kazanıp, kazanmaktan önemlisi artık iyi oynamak istiyoruz. İyi futbolcularız. Ona hazırlanacağız. Dünya Kupası'nda favorim yok. Dünya Kupası'nda olmak istiyorduk. Ama olamadık, şansızlıklar yaşadık. Favorim her zaman Türkiye'dir."

Ozan Kabak: Bizim için güzel bir gündü

İskoçya karşısında milli takımın ilk golünü atan Ozan Kabak ise "Bizim için güzel bir gündü, Diyarbakır seyircisine teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir atmosferdi." diye konuştu.

Ozan, Milli Takım formasıyla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu vurguladı.

"Takım olarak çok güzel mücadele ettik, kazanmayı bildik. Sürekli pres yaptık ve istenilen bir milli takım sahada vardı. Maçı kazandığımız için gururluyuz."

Ozan, bir gazetecinin "Farklı takımlarda oynadın ve milli takımın yeni sistemini nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna yanıt verdi

"Açıkçası ben her sisteme ayak uydurabilen bir oyuncuyum. Defansta iyi ve güçlü oynadık. Benim için sıkıntı yok, elimden geldiğince sağda, solda, sahanın her yerinde oynayabilirim. İyi oynadık, iyi mücadele ettik."

Bir başka gazetecinin "Bulunduğun mevkide forma rekabeti var, bunu nasıl değerlendiriyorsun?" sorusu üzerine Ozan, "Sonuçta burası milli takım, rekabet bence başarıyı getirir. Herkes birbirini destekliyor, iyi olan zaten her zaman oynuyor. Dediğim gibi burası milli takım, olması gereken zaten bu." ifadelerini kullandı.

Ozan, Milli takımın Dünya Kupası'nda yer almaması konusunda konuştu.

"Evde oturup maçı izlemek futbolcular için gerçekten acı verici. Play-off'ta Portekiz'e elendik. Dünya Kupası'nda olmak isterdik ama olmadı. İnşallah beraber Almanya'ya gideriz. Dünya Kupası'nda favori takımım Almanya. Almanya'yı destekliyorum."