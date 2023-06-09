2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, üçüncü ve dördüncü maçlarına çıkıyor.

Milliler, 16 Haziran Cuma akşamı saat 21.45'te deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Türkiye, bir diğer müsabakada ise Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.45'te Galler'i konuk edecek.

Elemelere 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladık

A Milli Takım, elemelerin ilk mücadelesinde deplasmanda Ermenistan'ı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmiş, ikinci maçında ise Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu.

Bu kritik maçlar öncesinde A Milli Takımımızın, aday kadrosu belli oldu.

İşte teknik direktör Stefan Kuntz tarafından kadroya davet edilen isimler:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Umut Nayir, Umut Bozok