A1 Akademi Türkiye'nin Eğitim Sektörüne Yirmi Yıldır Yön Veren Doğa Koleji Markasını Ve Mba (Modern Bilimler Akademisi) Okulları İle Nice Yenilikçi Eğitim Modelini Şehre Değer Olarak Katan Gürsoy Cemre Eğitim Kurumu Kahramanmaraş'ın Yerel Okulları Arasında Fark Yaratan Mesa Vip Özel Eğitim Kurumları Güzel Bir İşbirliği Yaparak Güçlerini Birleştirdi.

Programın Açılış Konuşmasını Gürsoy Cemre Eğitim Grubu Genel Müdürü Halil Düzgün Yaptı.

Ardından Mesa Vip Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Sait Yılmaz Da Bir Konuşma Yaparak Projeler Ve Hedefler Hakkında Bilgiler Verdi.

Daha Sonra İdareci Ve Öğretmenler Görüş Alışverişinde Bulunarak Hedeflere Ulaşmak İçin Yapılacak Olan Faaliyetler Konuşuldu.

Mesa Vip Koleji Müdürü Mehmet Avcı bu eğitim kurumunun kentin eğitim seviyesini daha üste çıkaracağına inandıklarını dile getirdi.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Mesa Vip Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Sait Yılmaz Birlikteliğin Sadece Bir Basamağı Olduğuna Dikkat Çekerek Öğrenci Ve Velileri Mutlu Edecek Birçok Duyurularının Olacağını Belirtti.

Gürsoy Cemre Eğitim Grubu Genel Müdürü Halil Düzgün Eğitimde Yeni Bir Bakış Açısı İçin Yerinde Bir Güç Birliği Olduğunu İfade Etti.