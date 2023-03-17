AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, depremden etkilenen bölgeler için Türkiye'ye desteklerini devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü de makamlarında ziyaret eden Meyer-Landrut, kentte depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Meyer-Landrut, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde BM Dünya Gıda Programı tarafından oluşturulan mobil aşevini ziyaretinin ardından gazetecilere, şehirde tahayyül edilemeyecek ancak gözünüzle görünce algılanabilecek bir yıkımın olduğunu söyledi.