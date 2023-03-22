Kente hakim bir tepe üzerinde yapılan, açık ve kapalı alanlarında toplam 20 bin kişinin ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük 4. camisi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hasar gördü.

Alınan kararın ardından ibadete kapatılan caminin ramazan ayında cemaatle yeniden buluşması için Hasene Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından çalışma yapıldı.

Caminin ön avlusuna vatandaşların ibadetlerini ve sosyal aktivitelerini yapmaları için ibadet çadırı, arka avlusuna ise iftar için 2 çadır kuruldu.

Cami imamı Ali Sarıkaya, AA muhabirine, depremde camilerinin etrafındaki binaların yıkıldığını, camilerinde ise hafif hasarın oluştuğunu söyledi.