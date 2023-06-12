Galatasaray'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe ile transfer yarışına girdiği ve galip çıktığı Abdülkerim Bardakcı, sezonun flaş isimlerinden oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı, takımın da vazgeçilmez isimlerinden oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI TRANSFERİN GÖZDESİ

Abdülkerim Bardakcı'nın iyi performansı uluslararası çapta da ses getirdi. Öyle ki Galatasaray, deneyimli stoper için resmi teklif aldı.

Zenit, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray, Rus devinin teklifini geri çevirirken oyuncu cephesi de ayrılığa sıcak bakmadı.

2,8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı transferi için Konyaspor'a 2,8 milyon Euro ödemişti. Tecrübeli savunmacı bu sezon ligde ve kupada çıktığı 33 maçta 3 gol, 3 asistlik katkı verdi.