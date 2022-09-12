Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde, ablasını kıskanan genç dehşet saçtı.

İddialara göre, S.A., ablası G.S.'nin erkek arkadaşı E.K. ile olan ilişkisine karşı çıktı. Ablasının erkek arakdaşıyla aynı evde yaşadığını öğrenen genç, bunu kabul etmedi.

4 el ateş etti

Kıskançlığını gizlemeyen S.A., elindeki pompalı tüfekle çiftin yaşadığı apartmanı bastı. Olay anında gözü dönen S.A., ablası ile erkek arkadaşına 4 el ateş etti.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu yaralanan G.S. ve E.K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan S.A.'nın yakalanması içinse çalışma başlatıldı.