Türkoğlu Millet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yerel sanatçıların konser verdiği etkinlikte çeşitli çekilişlerde gerçekleştirilerek 5 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz açık hava sinema etkinliğimize ilk başından beri yoğun ilgili vardı, bu gibi faaliyetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel’de Türkoğlu Belediye’mizi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.