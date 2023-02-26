Elbistan’ı yıkan depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürüyor. Şehirdeki 342 enkazın önemli bir bölümü kaldırıldı. Bu süreçte de acil yıkımı kararlaştırılan binalarla ilgili adımlar da peş peşe atılıyor. Daha önceden sadece muhtarlıklar vasıtasıyla duyurulan acil yıkım kararları için hak sahiplerinin daha kolay ulaşması amacıyla Elbistan Belediyesi’nin web sitesinde özel bir bölüm açıldı. Acil yıkımı kararlaştırılan binalar ve yapılar, burada yayımlanıyor.

Listede binasının olup olmadığını görmek isteyenler web sitesinin duyurular bölümündeki listeden kontrol edebilecek.