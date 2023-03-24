DSİ 20. Bölge Müdürlüğünde atölye başmühendisi olarak çalışan makine mühendisi 33 yaşındaki Ömer Gökyar ile aynı birimde yedek parça temininden sorumlu makine teknikeri olarak görev yapan eşi Sümeyra Gökyar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme lojman binasında yakalandı.

Depremin ardından 2 çocuklarını yakınlarına bırakan çift, önce DSİ bünyesinde kurulan arama ve kurtarma ekibi ile çalışmalara katıldı.

Afette, Ebrar Sitesi D Blok'ta yaşayan ablası Özlem, eniştesi Fatih ve yeğenleri Reyyan ve Yusuf Kara'yı kaybeden Ömer Gökyar, yaşadığı zor günlere rağmen DSİ'deki mesaisini bırakmadı. Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından genç çift, enkaz kaldırma çalışmalarına katılan iş makinelerinin tamirinden sorumlu ekibin başına geçti.

Ömer Gökyar, enkaz kaldırırken arızalanan iş makinelerinin tamir ve bakımıyla ilgileniyor, eşi ise gerekli yedek parçaların temininde görev yapıyor.

Başmühendis Ömer Gökyar, depremde aile yakınlarını ve birçok mesai arkadaşını kaybettiğini söyledi.

Sümeyra Gökyar da depremin ardından Kahramanmaraş'tan ayrılmayı hiç düşünmediğini, eşinin ve depremzedelerin yanında olabilmek için şehirde kaldığını anlattı.