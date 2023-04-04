Hüseyin Büyüktanır ve ailesinin yaşadığı Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Erciyes Apartmanı da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı.

Baba Büyüktanır, eşi Emine, oğulları Serkan, Ufuk ve Fatih Büyüktanır enkaz altında kaldı.

Büyüktanır ile eşi ve iki çocuğu enkazdan yaralı çıkartılırken, depremin 4. günü 18 yaşındaki Fatih Büyüktanır'ın cenazesine ulaşıldı.



Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında da yaklaşık 4 gün boyunca bölgeden ayrılmayan Büyüktanır ve eşinin, oğlundan anı kalabilecek bir eşyasını bulabilmek için günlerdir verdiği çaba sonuçsuz kaldı.

Karacasu'da konteyner kente yerleştirilen acılı baba Hüseyin Büyüktanır, depremin kendilerini duvardan duvara vurduğunu söyledi.



Enkazdan eşi ve 2 oğluyla yaralı çıkartıldıklarını, bir oğlunun ise hayatını kaybettiğini belirten Büyüktanır, şunları kaydetti:

