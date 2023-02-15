Kahramanmaraş depremi ile adeta özdeşleşen Ebrar Sitesi B Blok'ta enkaz altında kalan 4 yakınından iyi haber alabilmek için günlerce burada bekleyen Şirin, 2 cenazesini Çarşamba günü, diğer 2 yakınını da Cuma günü defnettikten sonra ertesi gün soluğu lokantacı arkadaşının yanında aldı.

Bundan sonrasını deneyimli gazeteci Şirin, şöyle anlattı:

"Sağ çıkarlar diye hayli umutluyduk ama maalesef canlarımız enkaz altında kalarak aramızdan ayrıldı. Cenazeleri bulabilmemiz, parçalanmamış olmaları, kefenleyip cenaze namazlarını su yokluğundan teyemmümle de olsa kılarak defnetmemiz ve hepsinden önemlisi de deprem şehidi olmaları avuntumuzdur. Allah verdi, Allah aldı. Boynumuz kıldan incedir. Ama çürük ve kalitesiz inşaat yapanlar ile bunlara izin verenler hakkında suç duyurusunda da bulunduk. İnşallah yanlarına kalmayacaktır.

Definden sonraki gün ne yapabileceğimiz konusunda düşünüyordum. Çünkü ben boş oturmayı seven birisi değilim. Şu anda 3. Üniversiteyi okuyorum. Yüce dinimiz ise; 'insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır' diye buyuruyor. Eşimde rüyasında toprağa verdiğimiz oğlumuzu görmüş, 'Anne çocuklar aç, insanlar aç' demiş. Tüm bunları düşünürken Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Saray Lokantası'nı işleten arkadaşım Kemal Önyurt'u aradım. Onların oturduğu sitede yan blok depremde çökmüş, kendi blokları da hasar almış. Allah'a şükür onlarda can kaybı yoktu. Kendisi ile buluşarak, deprem nedeni ile kapalı olan lokantayı açıp insanlara sıcak yemek ulaştırma fikrimi söyledim. İnsanlar bir kap çorbaya muhtaçtı çünkü. Malzemeleri temin ettiğim takdirde yemek yapıp yapamayacağını sordum. 'Varım' deyince kolları sıvadık. İşyerinde çatlaklar vardı, ocakları ise doğalgazlıydı. Elektrik, su ve doğalgaz ise kesikti. İşyerinin önündeki üstü kapalı alanda çalışmaya karar verdik, sağolsun arayıp destek istediğimiz insanlar da bize yardımcı oldu. Gerek bizlerin gerekse de hayırseverlerin katkıları ile pazar günü iki öğün sıcak yemek çıkarmaya başladık. Allah'ın yardımı ile ilk gün 850, ikinci gün bin 250 ve üçüncü gün ise 2 bin 500 kişiye ücretsiz sıcak yemek sunabilmenin mutluluğunu yaşadık. Yemek yiyenlerden de şehitlerimizin ruhlarına birer fatiha okumalarını istirham ettik. Gönüllü olarak bizler de çoluk çocuk, eş dost olarak yoğun şekilde çalıştık. Yaklaşık bir hafta boyunca bu hizmeti sürdürmeyi planlıyoruz. Tüm destekçilerimizden Allah razı olsun, şehitlerimizin mekanı ise Cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah'a bize böyle bir hizmeti sunabilmeyi nasip ettiği için de şükürler ediyoruz."

Uzun yıllar ulusal basın kuruluşlarının il'deki temsilciliğini yapan ve şu günlerde ise bir internet haber sitesinin genel koordinatörlük görevini sürdürmekte olan Gazeteci Şirin, yüzyılın felaketinden sağ kurtulan insanların boş oturması yerine elini taşın altına koyarak yeniden elbirliği ile ayağa kalkabilmemiz için bu yönde faaliyetlere teşvik edebilme adına böyle bir haber yapılmasını istediğini ise sözlerine ekledi.