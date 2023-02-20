Kahramanmaraş'ta yaşayan Türk Kızılay çalışanı Deveboynu, depremin yaşandığı 6 Şubat'ta eşi Fatma Deveboynu ve çocuğu ile evlerinden dışarıya çıktı.

Yardım için hemen kent merkezine inen Deveboynu, erkek kardeşi Özcan, yengesi Hediye, yeğenleri Alaaddin, Mustafa ve Berkay Deveboynu'nun yaşadığı 8 katlı Hünkar Apartmanı'nın bulunduğu Şazibey Mahallesi'ne gitti.

Yıkılan binanın enkazından 3 kişiyi kurtaran Deveboynu, büyük yeğeni Alaaddin'in sesini duyarak büyük bir çabayla ona da ulaştı. Sağ olarak çıkardığı Alaaddin'i hastaneye yetiştiren Deveboynu, yeğeni başka bir hastaneye nakledilirken kucağında hayatını kaybetti.

Daha sonra geldiği enkazda erkek kardeşi, yengesi ile geriye kalan iki yeğeninin cansız bedenine ulaşan Deveboynu, cenazeleri defnettikten sonra görevinin başına döndü.

Tüm bu üzüntülerinin içinde diğer enkazların başına giden Deveboynu, depremzedelerin yardımına koşmayı sürdürüyor.

Deveboynu, AA muhabirine, depremin hemen ardından ilk etapta aile bireylerine ulaşmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Eşi ve çocukları sağ olduğu için kardeşinin oturduğu binaya gittiğini anlatan Deveboynu, "Bina depremde yıkılmıştı, hemen akrabalarımı aramaya başladım. Yeğenlerimi kurtarmak istediğimde üzerimde Kızılay yeleği olduğu için herkes beni kendi enkazının başına getirmek istedi. Acımı anlatamadan, başka enkazlara başka kişilere yardım etmeye başladım. Kardeşimi ve yeğenimi çıkarmaya çalışırken başkalarının da yardımına koşmaya çalıştım. Bir yandan sağ olarak ses aldığım yeğenimi kurtarmaya çabaladım, bir diğer yandan insanlara yardımcı olmaya çalıştım." diye konuştu.

- "Amca beni bırakma"

İnsanların acısını anlayabildiğini yardım etmek için çabaladığının altını çizen Deveboynu, şöyle konuştu:

"Ben insanlara yardım etmeye çalışırken yeğenlerim kardeşim ve gelinimiz toprak altındaydı. Yeğenimi çıkarmak için yoğun bir çaba verdim. Onu kurtardıktan sonra hastaneye getirdim ama hipotermi geçiriyordu. Hastanedeki çabamızdan sonra Türk Kızılay aracına alıp onu ısıtmaya çalıştım ama başka bir hastaneye giderken yeğenim Alaaddin kolumda vefat etti. Yeğenime sağ ulaşınca bize bir teselli oldu. Onu çıkardığım anı hiç unutmuyorum. Çünkü bana 'amca beni bırakma' dedi. Ben de onu çok severdim çünkü rahmetli babamın ismini taşıyordu. Ben de ona 'seni hiç bırakmayacağım' dedim. Cenazelerimizi aldık defnettik ama bu mücadele sırasında da vatandaşlar sürekli bizden yardım bekledi. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalıştım. Bölgeyi bildiğimiz için insanlara ulaştım."

Fatma Deveboynu ise eşinin yakın akrabalarını kaybettiğini belirterek, yaşadıkları acıya rağmen ellerinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.