Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, E-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

Uygulamayla şuana kadar 298 670 kişi soyadını değiştirdi, en çok değiştirilen soyisim ise “Top” oldu.

En çok düzeltilen kadın ismi Rabiye olurken erkek isimlerinde ise Ümüt oldu.

Adını ve soyadını Fatih Terim yapmak isteyen 19.756 kişinin olması da dikkatleri çekti.