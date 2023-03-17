Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Deprem bölgesinde adli tahkikatların başladığına dikkat çekerek ölüm ve yaralamanın olduğu binaların tamamında delil tespiti yapıldığını ve delillendirme işlemlerinin sonlandırıldığını ifade etmek istiyorum." bilgisini verdi.

Deprem bölgesinde adli tahkikatların başladığına dikkati çeken Bozdağ, "Adli tahkikatları Cumhuriyet başsavcılıklarımız resen başlattılar. Bu kapsamda delillendirme ve delil tespiti konusunda da ölüm ve yaralamanın olduğu binaların tamamında delil tespiti yapıldığını ve delillendirme işlemlerinin sonlandırıldığını ifade etmek istiyorum." bilgisini verdi.

Adana, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'daki delillendirme işlemlerinin tamamlandığını aktaran Bozdağ, "Depremin etkilediği 16 ilçede delillendirme işlemlerinin tamamlandığını ifade etmek isterim. Şu ana kadar toplam 9 bin 435 binanın bilirkişi incelemesi yapılmış ve bunlarla ilgili gerekli usul hukuku çerçevesinde gerekli süreçler tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.