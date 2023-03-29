Deprem konutlarının bir kısmının temellerinin atıldığını söyleyen Bozdağ, "Planlamaya göre, haziran ayı sonuna kadar bu temellerin tamamı atılacak” dedi.

Öte yandan Bozdağ 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Deprem nedeniyle yıkılmış binaların içerisinde delil toplanmadan enkazı kaldırılan herhangi bir bina yok. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmıştır ve soruşturmalar aktif şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar haklarında işlem yapılan pek çok kişi de olmuştur. Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 1552 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 325 şüpheli tutuklandı, 566 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 355 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken 98 şüpheli için şu anda gözaltı talimatı verilmiş durumdadır. Adli tahkikat bütün boyutlarıyla devam etmektedir."