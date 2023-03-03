Bozdağ, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

dalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozdağ, Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde koordinasyon toplantısına katılan Bozdağ, depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen validen çalışmalarla ilgili bilgi edindi.

Bakan Bozdağ, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsündeki konteyner kenti ziyaret ederek, depremzede vatandaşlara "geçmiş olsun" ve "taziye" dileklerini iletti. Vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, sorun ve taleplerini dinledi.

Çok sayıda binanın zarar gördüğü Trabzon Bulvarı'nda da incelemelerde bulunan Bozdağ, ardından Kahramanmaraş Adliye Sarayına geçti.

Kentte görev yapan hakim, savcı ve personelle bir araya gelen Bozdağ, depremden etkilenen adliye çalışanlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bozdağ, daha sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.