Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kentte enkazlardan 34 kişinin çıkarıldığını, 418 vatandaşın da ahirete irtihal ettiğini bildirdi.

Kirişci, Adana'daki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adana'mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."