6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler de sıklaştı.

ADANA PEŞ PEŞE DEPREMLERLE SALLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Yaşanan depremden çok kısa bir süre sonra 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

"BİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YOK"

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu açıklamayı yaptı:

"Adana Kozan merkezli 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."