İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233 bin 320 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti, deprem bölgesindeki 147 bin 934 kişi de diğer illere tahliye edildi.

9 bin 369 yabancı personel afet bölgesine sevk edildi

AFAD açıklamasında, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 369 personelin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

Hava ve deniz araçları görevde

70 uçak, 167 helikopter, 24 gemi, 45 İHA, 9 dronun görev yaptığı bölgede, Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar/mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın, 83 banyo/çamaşır ünitesi sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşlara ekipler tarafından çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılıyor.

Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edildi.