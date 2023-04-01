Depremlerin ardından AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, çeşitli eğitimlerin ardından deprem bölgesine gelerek yaraların sarılmasına katkı veriyor.

Akademisyenden hemşireye, esnaftan memura farklı meslek gruplarından bir araya gelen binlerce gönüllü, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için kurum personeliyle omuz omuza çalışıyor.

AFAD Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı meslek gruplarından bir araya gelen gönüllülerin depremzedelerin yardımına koştuğunu vurguladı.

"Gönüllüler bölgede kurumu devam eden konteyner kentlerin temizliğinden montajına kadar hizmet veriyor. 6 Şubat depremleri öncesi gönüllü sayımız yaklaşık 624 bin kişiyken, bu sayı depremden sonra 1 milyon 390 bin kişiye ulaşmış durumda ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Sahadaki ekiplerimiz ilk günden beri çalışmaya devam ediyor. Kimisi evindeki çocuğunu, kimisi hasta annesini bırakıyor. Birçok ilde afetzede gönüllülerimiz bile sahada çalışmaya devam ediyor. 'Acaba ben bu ülke, vatan ve bayrak için ne yapabilirim? Bir depremzedeye, afetzedeye nasıl yardımcı olabilirim?' diye yaş, makam ve mevki gözetmeksizin herkes burada."

