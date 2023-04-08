Dereli Mahallesi'ndeki 410 bin metrekare üzerine kurulacak konteyner kentte yaklaşık 1 ay önce başlayan dolgu çalışmalarında sona gelindi..

Bölgede yağmur etkili olmasına rağmen 300 işçi, 57 futbol sahası büyüklüğündeki, 2 bin 500 konteynerin yerleştirileceği alanı hazır hale getirmek için çift vardiya çalışmaya devam ediyor.

Doğukent Geçici Konaklama Merkezi'nin yapımında görevli şirket yetkilisi Hakan Dikçi, daha önce tarla vasfında olan alanı yaptıkları dolgu ile konteyner kent için hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.