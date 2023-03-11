"6 Şubat asrın felaketi deprem bölgesi ulusal ve yerel basın buluşması" programında gazeteciler Aksu tv’nin geçici olarak yayın yaptığı mekanı da ziyaret ederek Genel Müdür Cüneyt Beyitten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Asrın felaketi depreminin ikincisin de yanında bulunan binanın televizyon binasının üzerine devrilmesi sonucunda televizyon binasın sol tarafı kullanılmaz hale gelmişti.



İletişim Başkanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneğinin organizasyonuyla Ulusal ve yerel gazeteciler Aksu TV ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak istişarelerde bulundular.





