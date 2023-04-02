Bu kapsamda bir proje hazırlayan firma sahibi, mağazadaki bazı gelinlikleri hediye etmeye karar verdi.

Deprem nedeniyle personelin büyük kısmı şehir dışında olduğu için 3 gün önce müşterilerine kapılarını açabilen işletme, 2 günde yaklaşık 70 genç kızın gelinlik hayalini gerçekleştirdi.

İşletme sahibi Hüseyin Deveci, kendisinin de depremzede olduğunu ve yaşadığı şoku 2 gün üzerinden atamadığını anlattı.

Depremden bir hafta sonra kontrole geldiği iş yerine, sonrasında uzun süre uğramadığını belirten Deveci, şunları söyledi:

"28 Mart akşamı otururken böyle bir karar verdim ve 2 günden bu yana 60-70 genç kızın hayalini gerçekleştirdik. Çok güzel bir duyguydu, sanki mağazamızda satış yapıyor gibiydim. Şu anda maddiyatın hiç önemli olmadığını görüyorum, hatta hiç olmasa da olacağını düşünüyorum. Bizler de zor durumdayız fakat şu an ticaret yapıyormuşum gibi hislere kapılıyorum. Zor günlerde insanlara ne kadar yardımcı olabiliriz diye düşünmek çok güzel bir duygu. Her şey para değil. Buraya gelip giden, giren çıkan birileri var. Bizim için büyük bir övünç yani çok memnunuz bu durumdan."

