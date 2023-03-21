Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personelleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personelleri, afetzedelere psikolojik destek sağlamak için harekete geçti.

Bakanlık personellerince Konteyner ve çadır kentlerde yaşayan vatandaşlara yönelik bir dizi eğitim, grup çalışmaları, psikolojik destek ve atölye çalışmaları yürütülüyor.

Psikologların birebir görüşmeler yaptığı depremzedelerin yanı sıra, özellikle çocuklara oyun grupları ve kadınlara da atölye hizmeti verilerek, yaşanan deprem travmasının atlatılması sağlanıyor. Bu sayede, deprem sonrası oluşan psikolojik sorunların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor.