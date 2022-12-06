Bu kapsamda Afşin Belediyesi Fen İşleri Dairesi Koordinesindeki ekipler, Afşin Bey Caddesi, Millet bahçesi civarı ve Dedebaba Mahallesi içerisinde sıcak asfalt kaplama çalışması yaptı.

Dedebaba mahallesinde Yapılan asfalt çalışmalarını yakından takip eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, burada yaptığı açıklamada “bu mahallemizde kışın biriken yağmur sular hayatı olumsuz etkiliyordu şimdi ise yağmur suyu drenaj sistemini yaptık hemşerilerimiz bu kışı inşallah rahat geçirecekler” dedi.

Millet bahçesi civarında çalışmaları devam eden asfalt uygulamasını da inceleyen Başkan Güven, Planlama dâhilinde ilçemiz genelinde gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi.