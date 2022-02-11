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Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaptı
KAHRAMANMARAŞ
11.02.2022, 17:08
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