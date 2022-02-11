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Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaptı

KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 17:08
Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaptı