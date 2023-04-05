Afşin Belediyesi ve Çorum Belediyesi tarafından mart ayında gerçekleştirilen belediye meclisinde kardeş şehir kararı alınmıştı.

Afşin Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven kardeşlik protokolünü imzaladı.

İmza töreninde konuşan Afşin Belediye Başkanı Güven, şunları söyledi.

Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, şu ifadeleri kullandı

güven, “Geçtiğimiz ay meclisimizde aldığımız karşılıklı kararı hayata geçiriyoruz. Kardeş olma yolunda ilk adımı mecliste atmıştık. İnşallah ilelebet Çorum ile kardeş olduk. Tüm Çorum halkına şehrim adıma şükranlarımı sunuyorum. En zor günümüzde yanımızda yer adlılar. Bize umut oldular. Zor anlarımızda bizi ayağa kaldırdılar ve kardeş desteği verdiler. Tüm Çorum halkına, Belediye Başkanımıza ve Çorum Valimize teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz hayırlı olsun.” dedi.

Aşgın, “Çorum’da gerçekleştirilen normal, günlük programlarımızda dahi Afşin’i anmadan, selam göndermeden yapamıyoruz. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle millet olarak sarsıldık. Fakat devlet millet el ele hamdolsun bu günlere geldik.” diye konuştu.

Aşgın, “Depremde evleri zarar gören vatandaşlarımız için Afşin’in girişine yapılan TOKİ konutlarının yükseldiğini görmek bizleri sevindirdi. Afşin’de esnaflarımız ve vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Çocuklarımız için oyun grupları getirdik. Gördüğümüz tabloda da Afşin’in normale döndüğünü görüyoruz. Bunda çorbadaki tuz kadar bizim katkımız olduysa ne mutlu bize. Çorum halkı dualarıyla, gönülleriyle burada oldu. Çorum Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı üst yapı neye ihtiyaç varsa hayat normale dönene kadar ekiplerimizle biz buradayız” ifadelerine yer verdi.