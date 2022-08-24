Alimpınar Mahallesindeki TOKİ konutları civarında sürdürülen çalışmaları AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi ile birlikte takip eden Başkan Güven, birçok noktada sürdürdükleri çalışma ile önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

Alt yapı çalışması tamamlanan bölgelerde asfalt kaplaması yaptıklarına değinen Güven: “Ekiplerimiz kırsal ve merkez mahallelerimizdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şuanda Koçovası, tanır ve Tatlar Mahallerimizdeyiz. Nadır, Kötüre ve Anzorey Mahallelerimiz için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir taraftan kilit parke, sathi kaplama çalışmaları yapılırken, diğer yandan da sıcak asfalt kaplamalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda TOKİ bölgemizdeyiz. Burada doğalgaz, içme suyu ve elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım ve sıcak asfalt kaplaması yapıyoruz. Burası düzenli yapılaşmanın olduğu bir yer. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla buranın görselliği de ortaya çıkmaya başladı. Burada yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun. Afşin halkı için ne yapsak azdır ama imkânlarımız ölçüsünde taleplerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları takip eden Alimpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Kaplan da, hizmetlerinden memnun olduğu başkan güven ve ekibine teşekkür etti.